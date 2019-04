Red Bull Brasil relaciona 28 jogadores para o Paulistão

Rumo à sua quinta temporada na elite do futebol paulista, o Red Bull Brasil relacionou 28 atletas para a disputa do Paulistão de 2019. Dentre os jogadores da equipe de Campinas, 23 compõe a lista principal e apenas cinco a lista B, voltados aos jovens oriundos da categoria de base do clube. Confira:

Goleiros: Julio Cesar, Kewin, Dheimison e Gustavo (lista B);

Laterais: Railan, Aderlan, Rafael Carioca e Romário;

Zagueiros: Anderson Marques, Léo Ortiz, Ligger e Rayne;

Meias: Pio, João Denoni, Jobson, Bruno Tubarão, Uillian Correia e Pedrinho (lista B);

Atacantes: Claudinho, Deivid, Everton, Gustavo, Léo Castro, Osman, Roberson, Ytalo, Luis Phelipe (lista B), Rodrigo (lista B) e Wagner (lista B).

Sob comando de Antônio Carlos Zago, a equipe está no grupo A do Paulista, com Santos, Ponte Preta e São Caetano. O time de Campinas estreia no torneio contra o Palmeiras, no Moisés Lucarelli, no próximo domingo, às 19h (horário de Brasília).

