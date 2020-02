Portuguesa acerta empréstimo curto de volante do Santos

A Portuguesa de Desportos acertou a contratação de Guilherme Nunes, volante do Santos, até o fim do Campeonato Paulista da Série A-2. A informação foi inicialmente publicada pelo “NETLUSA”.

Guilherme tem 21 anos e já está em São Paulo. Ele deve estrear contra o São Caetano, sábado, no Anacleto Campanella, pela nona rodada da competição.

Guilherme Nunes não queria ser emprestado e pensava em chamar a atenção no time B do Peixe para ser promovido pelo técnico Jesualdo Ferreira. A diretoria, que ensaia uma parceria com a Lusa, sugeriu a transferência curta, prometeu observá-lo e pagará integralmente os salários.

Guilherme foi emprestado ao Paraná no segundo semestre de 2019, mas não chegou a atuar. O contrato com o Santos termina em 29 de abril de 2023.