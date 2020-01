Palmeiras visita o Ituano em estreia no Campeonato Paulista

Após pré-temporada e Copa Flórida, o Palmeiras inicia, nesta quarta-feira, a disputa do Campeonato Paulista. O Verdão visita o Ituano, às 19h15 (Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela primeira rodada do torneio.

Sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão tenta dar fim a uma sequência de 12 anos sem título do Estadual. A última conquista do Alviverde foi em 2008, exatamente com Luxemburgo, que ao todo soma quatro títulos paulistas com o clube.

Após anos de investimento alto em reforços, o Palmeiras entra no Paulistão 2020 sem novas contratações, mas apostando alto em jovens atletas da base, como o atacante Gabriel Verón, o volante Gabriel Menino e o meia Patrick de Paula.

“Ganhar Campeonato Paulista é sempre muito bom, já faz um tempo, a gente se cobra. Desde que o Luxemburgo pisou aqui, o primeiro papo com a gente foi que era importante começar largando bem. Então, a gente está se preparando para isso, montando uma equipe competitiva para tentar ganhar o campeonato”, comentou o goleiro Weverton em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A escalação de Luxemburgo terá Menino como titular ao lado de Ramires, já que Bruno Henrique, com lesão no músculo adutor da coxa, está fora. Novidade da pré-temporada, Felipe Melo passará a atuar como zagueiro e Victor Luis deve sair na frente de Diogo Barbosa na disputa da lateral-esquerda.

Na frente, Raphael Veiga também ganha nova função, mais aberto pela direita e por vezes trocando de posição com Lucas Lima, meia mais centralizado. Luiz Adriano é o centro-avante e Dudu o principal destaque do time, pela esquerda.

“O Ituano sempre dá trabalho, a gente sabe que vai encontrar dificuldade. Mas, com esses dois jogos que fizemos, já vamos estar com nível de competitividade melhor. Lógico que ainda não vai ser com 100% da capacidade, mas para uma boa estreia”, comentou Weverton

No lado do Ituano, destaque para a continuidade do técnico Vinicius Bergatin, desde junho de 2017 no cargo. O Galo de Itu foi campeão paulista em 2014, e retornou à fase final do torneio, pela primeira vez desde então, em 2019.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PALMEIRAS

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 22 de janeiro de 2020, quarta-feira

Horário: 19h15 (Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

ITUANO: Rodrigo; Peri, Ricardo Silva, Gualberto e Choco; Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; Anderson Aquino, Keké e Bill

Técnico: Vinicius Bergatin

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo