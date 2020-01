Luxemburgo confirma escalação do Palmeiras para estreia no Paulista

Luxemburgo não fez mistério. Na véspera da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra o Ituano fora de casa, o técnico comandou treino aberto e confirmou a equipe titular do Verdão.

Sem surpresas, o Alviverde entrará em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Gabriel Menino e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

Como já antecipado, Bruno Henrique lesionou o músculo adutor da coxa e está fora da estreia. Em seu lugar, Ramires ganha chance entre os titulares, ao lado do jovem Gabriel Menino. Lucas Lima segue centralizado no meio de campo, com Raphael Veiga aberto pelo lado direito.

Na defesa, destaque para Felipe Melo, que seguirá sendo utilizado como zagueiro, e Victor Luis, que venceu a disputa com Diogo Barbosa pela lateral-esquerda.

O Verdão estreia nesta quarta-feira contra o Ituano, às 19h15 (Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu.

