Palmeiras pode liderar Choque-Rei pelas contas do São Paulo

Rivais históricos, Sociedade Esportiva Palmeiras e São Paulo Futebol Clube têm divergências no retrospecto geral do Choque-Rei. No jogo deste sábado, curiosamente, o time alviverde vê a possibilidade de assumir a liderança no confronto pelas contas do adversário.

O São Paulo contabiliza um total de 318 partidas, com 108 vitórias, 102 empates e 108 derrotas (424 gols marcados e 424 sofridos). O time tricolor levou vantagem sobre o Palmeiras desde o dia 27 de junho de 2000, quando venceu o rival por 3 a 2 no antigo Palestra Itália, pela Copa do Brasil.

Nos cálculos históricos do próprio Palmeiras, porém, o São Paulo ainda detém uma superioridade de três triunfos. No retrospecto geral apurado pelo clube alviverde, foram 312 partidas, com 105 vitórias, 99 empates e 108 derrotas (408 gols marcados e 407 sofridos).

As divergências numéricas têm explicação. O Palmeiras só considera os clássicos disputados a partir de 1936, período posterior à refundação do São Paulo, que, por sua vez, contabiliza os jogos ocorridos desde 1930, ano de sua primeira fundação.

De 1930 a 1935, o Choque-Rei foi disputado 16 vezes, das quais o antigo Palestra Itália saiu vitorioso em cinco oportunidades, uma a mais que o São Paulo – as equipes empataram sete vezes, portanto. Nesse período, contudo, o Tricolor anotou mais gols: 25 a 24.

Além disso, não constam na relação do São Paulo nove partidas válidas pelo Torneio Início do Campeonato Paulista, entre 1930 e 1969, que não tinham o tempo regulamentar de jogo padrão da época. O Tricolor também desconsidera um confronto realizado pela Taça Manoel Domingos Corrêa, de 1942.

Veja a relação de jogos considerados pelo Palmeiras e ignorados pelo São Paulo:

09/03/1930 – Palestra Itália 1 x 1 São Paulo – Torneio Início

24/04/1932 – Palestra Itália 0 x 1 São Paulo – Torneio Início

19/04/1936 – Palestra Itália 2 x 3 São Paulo – Torneio Início

14/05/1939 – Palestra Itália 2 x 0 São Paulo – Torneio Início

19/05/1940 – Palestra Itália 0 x 2 São Paulo – Torneio Início

27/05/1942 – Palestra Itália 1 x 0 São Paulo – Taça Manoel Domingos Corrêa

31/03/1946 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo – Torneio Início

11/05/1947 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Torneio Início

04/06/1957 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Torneio Início

12/01/1969 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Torneio Início