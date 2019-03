Embalo do São Paulo desafia favoritismo do Palmeiras no Morumbi

A partir das 18 horas (de Brasília) deste sábado, em um duelo que abre as semifinais do Campeonato Paulista de 2019, o embalado São Paulo desafia o favorito Palmeiras, líder na classificação geral do torneio, no Estádio do Morumbi. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (7), no Allianz Parque. O vencedor encara Santos ou Corinthians na decisão.

Repleto de garotos da base, o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, ambas conquistadas sobre o Ituano nas quartas de final. Os resultados mudaram de forma drástica o clima no clube, que até então vivia uma crise instaurada desde a queda na Copa Libertadores.

Agora, o sentimento de confiança guia o elenco são-paulino diante do rival que o derrotou duas semanas atrás. “A gente tem que lembrar de uma coisa: o São Paulo sempre vai entrar para brigar por título. Encontramos um entrosamento ideal”, disse o jovem meia Igor Gomes, titular nas ausências dos veteranos Hernanes e Nenê.

Nenê, aliás, está recuperado de um trauma no joelho esquerdo e voltou a ser relacionado. No entanto, como ficou fora dos últimos cinco jogos, será opção no banco de reservas. O Profeta, por sua vez, terá de esperar mais um pouco e dependerá de um exame para saber se tem chances de atuar no jogo de volta.

Já Arboleda, que participou de apenas um treino após defender a seleção equatoriana em dois amistosos nos Estados Unidos, deve começar entre os suplentes. Assim, Bruno Alves e Anderson Martins seguem como titulares no miolo de zaga.

O Choque-Rei também marcará a despedida de Vagner Mancini como treinador interino do São Paulo. A partir de 2 de abril, ele será substituído por Cuca e voltará a exercer a função de coordenador técnico. Sua última missão é fazer o São Paulo vencer seu primeiro clássico após três derrotas na primeira fase.

No treino de véspera do Choque-Rei, a imprensa, como de costume, teve acesso a apenas dez minutos das atividades. O técnico Luiz Felipe Scolari resolveu aproveitar o período para dar uma dica aos jornalistas do time que deve escalar no clássico. A ajuda do treinador, porém, tem grandes possibilidades de ser apenas um blefe para atrapalhar a comissão técnica adversária.

Se o pentacampeão mundial escalasse o time que mostrou aos repórteres o Verdão entraria em campo com Weverton; Mayke, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Arthur Cabral.

Apesar da dúvida quanto à escalação ser real, o fato de Luan aparecer entre as possibilidades de escalação indica o provável retorno do zagueiro. Na última segunda-feira, o defensor completou um mês afastado dos gramados por conta de um estiramento na coxa esquerda. Além dele, Weverton e Gustavo Gómez também ficam à disposição da comissão técnica após servirem suas seleções.

Após a goleada sobre o Novorizontino nas quartas de final do torneio, a maior da terceira era Felipão, o comandante garantiu que iria poupar de três a quatro jogadores no Choque-Rei em virtude do próximo duelo alviverde. Na terça-feira, o Palestra encara o San Lorenzo na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Dono da melhor campanha do Estadual, o Verdão não tem a vantagem de dois resultados iguais para chegar à final. A partida de volta entre os dois gigantes paulistas acontece no domingo, dia 7 de abril, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O gol como visitante não vale como critério de desempate para decidir quem será o finalista do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30 de março de 2019, sábado

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Marcelo van Gasse e Danilo Simon

VAR: Raphael Claus, auxiliado por Emerson de Carvalho e Flávio de Souza

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; Antony, Pablo e Everton Felipe (Everton)

Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena (Gustavo Gómez) e Victor Luiz (Diogo Barbosa); Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique (Moisés) e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson (Arthur Cabral)

Técnico: Luiz Felipe Scolari