Ituano sofre, tem jogador expulso, mas arranca empate com Mirassol fora de casa

Neste domingo, Mirassol e Ituano foram a campo pressionados no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Precisando da vitória na oitava rodada do Campeonato Paulista, pior para os donos da casa, que saíram na frente do placar, tiveram atuação superior, jogaram mais da metade do segundo tempo com um a mais, mas acabaram permitindo o empate por 1 a 1. Zé Roberto marcou para os mandantes, enquanto Claudinho igualou para o time de Itu.

O resultado é ruim para ambas as equipes, que estão entre as piores campanhas a competição. O Leão continua na lanterna do Grupo D, com sete pontos ganhos, o equivalente à segunda pior campanha do estadual. Já o Rubro-Negro vai a oito pontos ganhos e, embora ainda corra risco de rebaixamento, sonha com a classificação no Grupo A, no qual se encontra na terceira posição.

O Jogo – Dois minutos após o apito inicial e o torcedor presente no José Maria de Campos Maia já tinha bons indícios de como seria o duelo em Mirassol. Antes mesmo do cronômetro marcar um minuto, pelo meio, Léo Baiano chegou à frente e arriscou bom chute rasteiro de fora da área, obrigando o goleiro Vagner, do Ituano, a se esticar todo para espalmar.

No lance seguinte, a resposta do Rubro-negro. Ronaldo dominou dentro da área, de costas para o gol, e, com muita categoria, deixou para Bassani. O meia chegou batendo, mas não pegou como gostaria e mandou a bola para fora do gol de Fernando Leal.

O Mirassol passou a dominar a posse de bola, até que, aos 18 minutos, ganhou uma cobrança de falta pelo lado direito. Rodolfo mandou para área e Zé Roberto subiu livre para completar. O atacante testou no contra-pé de Vagner, que nem pulou para defender, e abriu o placar para o Leão.

O Ituano tinha dificuldades na criação das jogadas, mas conseguiu levar perigo aos 25 minutos. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Marcelinho rolou para para Raul na intermediária, que fez bom cruzamento para a área. O zagueiro Léo subiu e desviou a redonda, que passou muito perto da trave esquerda de Fernando Leal.

Mais organizado, o Mirassol até teve certo controle da partida, mas permitiu que o Ituano chegasse ao empate. Aos 40 minutos, Bassani bateu da entrada da área e Fernando Leal salvou. No rebote, Claudinho dominou pela esquerda e, encurralado por dois marcadores na linha de fundo, deu uma bela caneta em Danilo Boza, invadiu a área e soltou o pé direito. A bola entrou no cantinho de Leal, que nada pôde fazer.

Dois minutos depois, o time da casa teve a chance de voltar à liderança do placar. Completamente livre, Paulinho recebeu pelo meio e, de frente para o gol de Vágner, bateu cruzado da entrada da área. A bola lambeu a trave direita e o primeiro tempo terminou empatado.

O ritmo não diminuiu na etapa final. Em cobrança de falta aos 14 minutos, Rodolfo soltou uma bomba da intermediária. A bola quicou na frente do goleiro Vágner, que bateu roupa e quase deu o rebote. Por sorte, a defesa chegou antes e afastou o perigo.

O Galo de Itu já não estava bem no jogo, mas a situação piorou ainda mais aos 18 minutos. O zagueiro Ricardo Silva recebeu o segundo cartão amarelo do árbitro Adriano de Assis Miranda e foi para o chuveiro mais cedo.

Com a superioridade numérica, o Leão passou a movimentar a bola em busca dos espaços livres deixados pelos visitantes. Aos 24, após cobrança de escanteio pela direita, a defesa rubro-negra não conseguiu afastar e a bola sobrou limpa para André Luís. O atacante pegou de primeira, mas a bola subiu mais do que devia e saiu em tiro de meta.

Mesmo com um a mais, o Mirassol não conseguiu ampliar o marcador e deixou o campo com sabor de derrota neste domingo.