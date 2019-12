Inter de Limeira anuncia contratação de santista; Elano quer mais

A Internacional de Limeira anunciou nesta sexta-feira a contratação de Lucas Braga, atacante do Santos, por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista.

Braga despontou no Luverdense e atuou cedido pelo Peixe no Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. Ele também foi procurado por Botafogo-SP, Ferroviária, Guarani e Ponte Preta, mas preferiu a Inter pela influência do técnico Elano.

Além de Lucas Braga, Elano tenta outros santistas “negociáveis”, como o goleiro Vladimir, o lateral-direito Matheus Ribeiro e os atacantes Arthur Gomes e Yuri Alberto.

A Internacional de Limeira está no Grupo C do Campeonato Paulista, ao lado de Ituano, Mirassol e São Paulo. A equipe enfrentará o Santos na terceira rodada, na Vila Belmiro.

“A semana foi de muitas novidades pelos lados do Limeirão. Após o anúncio das contratações do meia Murilo Rangel, do lateral Jonathan e do atacante Airton, hoje (13) foi a vez do atacante Lucas Braga, de 23 anos, assinar contrato para disputa do Paulistão 2020 pelo Leão da Paulista. Ele chega por empréstimo do Santos.

Lucas iniciou a carreira no Luverdense Esporte Clube, tendo disputado o Brasileiro da Série C, Copa do Brasil e Copa Verde em 2018. No mesmo ano, foi emprestado e jogou a Série B pelo Vila Nova-GO. No primeiro semestre de 2019, ainda pelo Luverdense, disputou mais uma edição da Copa do Brasil e o Campeonato Mato-Grossense.

Contratado pelo Santos em meados de 2019, foi integrado ao elenco Sub-23 para a disputa do Brasileirão de Aspirantes. Em setembro, foi emprestado ao Cuiabá e foi um dos destaques da equipe na Série B do Brasileirão, além de sagrar-se campeão da Copa Verde.

Natural de São Paulo, o atleta se destaca, principalmente, pela velocidade dentro de campo, característica que chamou a atenção da comissão técnica leonina. O jogador realizou exames médicos na manhã de hoje e, à tarde, participa do treinamento com todo o grupo”, publicou a Internacional de Limeira.