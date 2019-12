Elano pede, Inter de Limeira se aproxima de atacante e tenta outros “negociáveis” no Santos

A Internacional de Limeira está perto de contratar Lucas Braga, atacante emprestado pelo Santos ao Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato seria até o fim do Paulistão.

A pedido do técnico Elano, há acordo entre e a Inter e os representantes do jogador de 23 anos – falta a liberação do presidente José Carlos Peres. Braga recebeu propostas do Botafogo-SP, Ferroviária, Guarani e Ponte Preta, mas prefere o time de Limeira por causa da influência do ídolo do Peixe.

Além de Lucas Braga, Elano tenta outros santistas “negociáveis”, como o goleiro Vladimir, o lateral-direito Matheus Ribeiro e os atacantes Arthur Gomes e Yuri Alberto. O treinador também está de olho em outros emprestados pelo Alvinegro neste ano.

Daniel Guedes (Goiás), Cléber Reis (Oeste), Fabián Noguera (Ponferradina-ESP), Sabino e Rodrigão (Coritiba), Guilherme Nunes (Paraná), Romário (Vila Nova), Rafael Longuine (Ponte Preta), Jonathan Copete (Pachuca-MEX), João Igor (Sport), Diego Cardoso (Guarani) e Felippe Cardoso (Ceará) foram cedidos nesta temporada e retornam em 2020 (Noguera e Copete possuem vínculo até o meio do ano).

A Internacional de Limeira está no Grupo C do Campeonato Paulista, ao lado de Ituano, Mirassol e São Paulo. A equipe enfrentará o Santos na terceira rodada, na Vila Belmiro.

