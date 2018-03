Incansável, M. Guilherme é arma para Tricolor superar o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Provável titular no Choque-Rei desta quinta-feira, Marcos Guilherme é uma das grandes esperanças do Tricolor para sair vitorioso pela primeira vez no novo Palestra Itália. Presente em todas as partidas do São Paulo na atual temporada, o meia-atacante teve uma boa atuação no último clássico contra o Palmeiras, na casa do adversário, porém, não pôde evitar a derrota por 4 a 2.

Em cinco confrontos disputados na nova casa alviverde, o São Paulo levou a pior em todos eles. Ainda assim, no encontro entre as duas equipes pelo returno do Brasileirão do ano passado, Marcos Guilherme abriu o placar e ainda esteve muito próximo de ampliar o marcador, entretanto, não contou com a sorte e acabou carimbando o travessão de Fernando Prass. Agora, é hora de o Tricolor, enfim, quebrar esse incômodo tabu.

“Assim como é difícil enfrentar o São Paulo no Morumbi, a gente sabe como é complicado jogar contra o Palmeiras na casa deles. Respeitamos o time deles, mas estamos focados, trabalhamos bem e iremos em busca da vitória”, afirmou Marcos Guilherme.

Além de estar presente em todos os jogos do São Paulo em 2018, o meia-atacante também é dono de uma sequência de 35 partidas seguidas vestindo a camisa Tricolor. Ele, inclusive, integra o top 10 de atletas que mais vezes defenderam o clube do Morumbi consecutivamente desde sua estreia.

Marcos Guilherme está empatado com Nestor e Deleu, com 35 atuações. Caso a escalação esboçada no treino desta quarta-feira se confirme no Choque-Rei, o meia-atacante irá igualar Babá, que vestiu a camisa Tricolor 36 vezes seguidas desde que chegou ao clube. O recordista do São Paulo é Friedenreich, com 71 jogos em sequência.