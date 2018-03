Com Militão, Dorival faz tático e confirma São Paulo para Choque-Rei

O São Paulo encerrou, na tarde desta quarta-feira, a sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, às 20h30 (de Brasília) desta quinta, no Palestra Itália. Com Éder Militão, recuperado de uma gripe, o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático e confirmou a escalação para o Choque-Rei válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A atividade, que inicialmente seria fechada para a imprensa, acabou sendo aberta em razão do grande contingente de torcedores que se aglomeraram em frente ao CT da Barra Funda nesta tarde para prestar apoio à equipe tricolor.

Com os cerca de 700 uniformizados instalados na arquibancada localizada junto ao campo, Dorival armou o time titular com Jean; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Hudson e Petros; Marcos Guilherme, Cueva e Valdívia; Brenner.

Já os reservas tiveram Lucas Paes; Bruno, Bruno Alves, Aderllan e Júnior Tavares; Pedro Augusto, Nenê, Shaylon e Diego Souza; Paulinho Boia e Tréllez.

Em determinado momento do coletivo, realizado ao som de cânticos de apoio ao time, Dorival fez os reservas atacarem os titulares, simulando uma pressão do Palmeiras no clássico. Em seguida, o auxiliar Lucas Silvestre comandou um aprimoramento da bola parada defensiva.

O goleiro Sidão e o lateral esquerdo Reinaldo, com lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente, apareceram no gramado para acompanhar parte do treino. Mas estão fora do primeiro Choque-Rei da temporada, assim como Jucilei e Anderson Martins que, antes da atividade, iniciaram o processo de transição para o campo.

Com 14 pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo B do Estadual, seguido por São Caetano (13), Ponte Preta (10) e Santo André (8). Já o Palmeiras, dono da melhor campanha da primeira fase, soma 20 pontos e já está classificado para as quartas de final.

