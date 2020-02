Guarani empata com Água Santa e cai para o 2º lugar do grupo do Corinthians

O Guarani recebeu o Água Santa nesta sexta-feira e empatou por 0 a 0, em confronto válido pela abertura da 8ª rodada do Campeonato Paulista. Em jogo parelho, nenhuma das equipes conseguiu inaugurar o marcador, mas se mantiveram na zona de classificação para as quartas de final.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve sua principal chance do jogo. Lucas Crispim fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Jr. Todinho, o atacante dominou, bateu e contou com grande defesa de Giovanni com o pé.

Na segunda etapa foi hora da equipe de Diadema ter sua grande chance. Aos 24 minutos, Dadá assumiu Luan Santos, que invadiu a área pela direita e rolou para Felipe Azevedo. O atacante ficou frente a frente com o gol, mas pegou errado na bola e isolou.

Com o resultado, o Guarani caiu para a vice-liderança do grupo D do Estadual, agora com dez pontos somados, um a mais que o 3º colocado Corinthians. Com a vitória neste sábado, o Red Bull Bragantino chegou aos 11 pontos e assumiu a liderança da chave.

Já o Água Santa segue na vice-liderança do grupo A, agora com nove pontos. O líder da chave é o Santos, que tem 11 e ainda joga na rodada, assim como a Ponte Preta, que está soma sete na 3ª colocação e pode ultrapassar o time de Diadema com uma vitória simples.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0X0 ÁGUA SANTA

Data: 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Leonardo Tadeu Pedro

Cartões amarelos: Giovanny e Marcelo (Guarani); Bruno Costa, Robles e João Vitor (Água Santa)

GUARANI: Jefferson Paulino; Pablo, Leandro Almeida, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Eduardo Person e Igor Henrique (Marcelo); Lucas Crispim (Bruno Sávio), Giovanny (Rafael Costa) e Jr. Todinho.

Técnico: Thiago Carpini

ÁGUA SANTA: Giovanni; Luis Ricardo, Bruno Costa, Walisson Maia e Abner; Andrés, João Vitor e Luan Dias; Felipe Azevedo (Tiago Marques), Dadá (Fabrício) e Dinei (Robinho).

Técnico: Pintado