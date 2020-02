Bragantino vence Ituano e tira o Corinthians da zona de classificação

Nesta sexta-feira, Red Bull Bragantino venceu o Ituano por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O resultado colocou a equipe de Bragança Paulista na liderança do Grupo D do Estadual, deixando o Corinthians fora da zona de classificação para as quartas de final.

Com 12 pontos, o Bragantino é o primeiro colocado do grupo, seguido pelo Guarani, que empatou com o Água Santa nesta sexta-feira e possui um ponto a menos. O Timão, que já jogou na rodada contra o Santo André, está em terceiro lugar, com nove pontos.

Já o Ituano é o lanterna do Grupo B, com nove pontos, empatado com a Inter de Limeira, que está na terceira posição. O vice-líder é Mirassol, com dez pontos, enquanto a liderança é do São Paulo, que tem 12.

O jogo – O Red Bull Bragantino mereceu a vitória. No primeiro tempo, o Massa Bruta marcou alto e pressionou o Ituano, que apostou nos contra-ataques. A postura do time visitante deu certo até os 22 minutos, quando o zagueiro Ricardo Silva tocou na bola com a mão e o Braga abriu o placar com Ytalo, cobrando pênalti.

Um minuto depois do gol sofrido, o Ituano aproveitou a imensa desatenção do time da casa e empatou. O lateral-direito Pacheco lançou Gabriel Taliari, que chutou forte ao gol, mas Júlio César defendeu. No rebote, Pacheco mandou a bola para as redes.

Aos 39, o Bragantino voltou a estar em vantagem no marcador em um lance polêmico. Em cobrança de falta ensaiada, Morato lançou Ligger na grande área que, de cabeça, tocou para Léo Ortiz que, também de cabeça, deixou o placar com números finais.

Fim de jogo em Bragança.

Red Bull Bragantino vence o Ituano por 2 a 1 a assume a liderança do grupo D do Paulistão Sicredi. pic.twitter.com/OWlCncWeF8 — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) February 29, 2020

Na segunda etapa, o Ituano se lançou ao ataque e ofereceu perigo ao clube de Bragança, mas pecou na pontaria no momento das finalizações. O Bragantino, por outro lado, administrou o resultado durante grande parte dos 45 minutos finais e conseguiu sair com a vitória.