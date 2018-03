FPF anuncia novos horários das quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou muitas mudanças na tabela das quartas de final do Campeonato Paulista. As alterações foram realizadas após a Polícia Militar (PM) ter vetado o Corinthians de jogar no Pacaembu no domingo de manhã. Agora, o jogo de ida do Timão contra o Bragantino será no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no domingo, às 16 horas (de Brasília) e não às 11 horas.

Já o Palmeiras viu o seu segundo confronto contra o Novorizontino ser realocado da terça-feira, dia 20 de março, para o horário nobre da quarta-feira. Com isso, o Alvinegro viu sua partida sair da quarta, dia 21, para a quinta-feira, dia 22, às 20 horas.

Além disso, as mudanças do jogo de jogo de meio de semana, que permitem o Verdão jogar no Palestra Itália, forçou a partida do São Paulo sair da quinta-feira, dia 22, para a terça-feira, dia 20, às 21 horas. O Santos foi o único time a não ter seus horários e datas alterados.

Confira os novos horários:

Jogos de volta

Sábado (17) – 16h – São Caetano x São Paulo (Anacleto Campanella)

Sábado (17) – 19h – Novorizontino x Palmeiras (Ismael de Biasi)

Domingo (18) – 16h– Bragantino x Corinthians (Pacaembu)

Domingo (18) – 19h30 – Botafogo x Santos (Santa Cruz)

Jogos de volta

Terça (20) – 21h – São Paulo x São Caetano (Morumbi)

Quarta (21) – 19h30 – Santos x Botafogo (Vila Belmiro)

Quarta (21) – 21h45 – Palmeiras x Novorizontino (Allianz Parque)

Quinta (22) – 20h – Corinthians x Bragantino (Arena Corinthians)

