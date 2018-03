PM reforça veto a jogo do Timão domingo no Pacaembu: “Não tem jeitinho”

Na manhã desta quarta-feira,a a Polícia MIlitar vetou a decisão do jogo entre Bragantino e Corinthians acontecer no estádio do Pacaembu. Em entrevista a ESPN, o Major Alexandre Vilariço afirmou que a Federação Paulista de Futebol precisa alterar o mando de campo do confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, para evitar possíveis confrontos entre torcedores do atual campeão estadual e do São Paulo, que no mesmo dia, enfrenta o São Caetano no ABC paulista.

” O principal motivo para essa atitude é devido ao deslocamento da torcida, no caso para São Caetano, no Anacleto Campanella. Mesmo lá sendo um estádio menor, com uma quantidade menor de torcedores, pode acontecer das torcidas se encontrarem. Esse é o posicionamento da PM. Não tem jeitinho. Não dá pra ajustar. Infelizmente, Essa mudança tem que acontecer. A Federação está vendo como irá fazer para que esses dois jogos não ocorram no mesmo dia e que não aconteça nenhum problema”, afirmou o Major.

” Nós temos uma situação de prevenção. É possível que não aconteça nada, nenhuma briga, mas se for possível mudar data, isso seria fundamental para auxiliar nosso trabalho nas mediações nas estações de trem , de ônibus. Caso aconteça de algum torcedor sofrer alguma lesão ou eventualmente morrer, todo nosso trabalho é comprometido”, continuou Vilariço.

Quando perguntado sobre a estratégia que a ‘PM’ utiliza para evitar confrontos, o Major citou as redes sociais como uma das principais fontes para ajudar na prevenção. ” A Polícia Militar tem um serviço de inteligencia voltado exatamente para isso, uma estrutura voltada para isso. Há um acompanhamento muito importante para que a gente consiga fazer uma prevenção. O problema é que muitos desses encontros são feitos por grupo pequenos e isso dificulta a prevenção do confronto; Acompanhamos os sites das torcidas para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo. Com isso, muita coisa foi evitada”.

O jogo entre Corinthians e Bragantino será o primeiro entre as duas equipes para definir quem irá passar para as semifinais do torneio. A partida de volta está marcada para daqui uma semana, no dia 21, quarta-feira, na Arena do Corinthians.