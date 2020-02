Federação afasta trio de arbitragem de São Paulo e Novorizontino

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta terça-feira que afastou o trio de arbitragem que apitou o empate entre São Paulo e Novorizontino, na última segunda-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O arbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e os auxiliares Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico.

Em nota, a FPF admitiu quatro erros capitais na partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados. A Federação também pediu desculpas aos torcedores, jogadores e dirigentes envolvidos no confronto, e confirmou que conversou com o trio de arbitragem após a partida, que prontamente reconheceu os erros.

Confira a nota da FPF:

A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem do jogo São Paulo x Novorizontino, ocorrido nesta segunda-feira.

1-) Foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube;

2-) Prontamente, após o jogo, a Comissão de Arbitragem conversou com a equipe do jogo, que admitiu os erros e se desculpou por eles;

3-) Nesta manhã, após reunião, esta Comissão decidiu afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico;

4-) Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes dos clubes, lamentamos os erros cometidos por esses profissionais. Reiteramos que a Comissão de Arbitragem da FPF trabalha para que as partidas ocorram com a menor interferência da arbitragem, apenas para mediar um grande espetáculo: o futebol protagonizado por seus atletas. Erros eventuais acontecem com todos. Mas erros crassos não são admitidos e deverão ser corrigidos.

