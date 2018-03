Com time misto, Santos busca primeiro lugar geral no Paulista

Confira este e outros vídeos em

Com time misto e já classificado para as quartas de final, o Santos vai enfrentar o Novorizontino nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura busca aliar o descanso a alguns jogadores com a briga pela primeira colocação geral: o Palmeiras tem dois pontos a mais.

David Braz e Gabigol nem viajaram para Novo Horizonte. Outros como Alison, Vecchio e Eduardo Sasha devem ser poupados. Gustavo Henrique, Dodô, Vitor Bueno, Arthur Gomes e Yuri Alberto são prováveis titulares.

“O desgaste é muito grande. Viajamos para Lima, depois pra Cusco, jogamos na altitude, voltamos, já teve o clássico (contra o Corinthians). Nem temos treinado direito em campo por causa do cansaço. Talvez seja o momento de preservar alguns que tenham uma grande sequência de jogos”, disse Lucas Veríssimo, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A maior novidade é Yuri, de 16 anos. O jovem deve se tornar o quarto jogador mais novo da história do Santos a ser titular, atrás de Coutinho, Pelé e Edu e à frente de Gabigol.

Adversário do Peixe, o Novorizontino busca a classificação no Grupo C do Paulistão. A equipe do interior ocupa a segunda colocação, com 14 pontos, empatado com o São Bento e três à frente da Ferroviária. O Palmeiras lidera, com 20.

Depois de vitória por 3 a 2 sobre o Ituano, o Novorizontino não contará com o lateral-esquerdo Thallyson, suspenso. O zagueiro Anderson Salles, bom cobrador de faltas, foi revelado nas categorias de base do alvinegro.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Santos

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizontino (SP)

Data: 7 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira

NOVORIZONTINO: Oliveira, Tony, Anderson Salles, Éder e Reverson; Adilson Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos; Cléo Silva, Juninho e Alisson Safira.

Técnico: Doriva

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Guilherme Nunes); Rodrygo (Eduardo Sasha), Léo Cittadini (Renato), Vitor Bueno e Arthur Gomes; Yuri Alberto

Técnico: Jair Ventura