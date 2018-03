Yuri Alberto deve ser o quarto titular mais jovem da história do Santos

Yuri Alberto é um dos prováveis titulares do Santos para a partida contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Se a escalação for confirmada, o jovem de 16 anos será o quarto titular mais novo da história do Peixe, atrás de Coutinho, Pelé e Edu e à frente de Gabigol.

Em treinamento com os reservas na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, Yuri fez trabalho separado com outros que devem sair jogando: Gustavo Henrique, Dodô, Vitor Bueno e Arthur Gomes. David Braz e Gabigol, poupados, não foram para Novo Horizonte. Alison e Vecchio viajaram, mas devem ser preservados. Copete foi cortado de última hora. O alvinegro ainda não explicou a ausência do colombiano.

Um provável time do Santos é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Guilherme Nunes); Arthur Gomes, Léo Cittadini (Renato), Vitor Bueno e Rodrygo; Yuri Alberto.

Veja os titulares mais novos da história do Santos:

1º – Coutinho – 14 anos, 11 meses e 14 dias

25/05/1958 – Santos 2 x 0 Combinado Operário/Ferroviário PR

2º – Pelé – 16 anos e 22 dias

15/11/1956 – Santos 4 x 2 Jabaquara

3º – Edu – 16 anos, sete meses e sete dias

13/03/1966 – Santos 1 x 1 Botafogo

4º – Yuri Alberto – 16 anos, 11 meses e 20 dias

07/03/2018 – Santos x Novorizontino

5º – Gabriel – 16 anos, 11 meses e 25 dias

25/08/2013 – Santos 2 x 0 Vitoria