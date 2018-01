Carille inclui Juninho Capixaba entre os titulares para duelo com o Azulão

O Corinthians segue se preparando para o duelo com o São Caetano, neste domingo, no estádio do Pacaembu. Dando prosseguimento à semana de treinos no CT Joaquim Grava, o técnico Fábio Carille sinalizou nesta sexta, pouco depois da apresentação de Emerson Sheik, qual será a equipe que deverá ir a campo contra o Azulão no domingo, indicando somente uma mudança em relação ao time que estreou no torneio contra a Ponte Preta: Juninho Capixaba no lugar de Guilherme Romão.

Como o atleta que compôs a lateral-esquerda alvinegra na última quarta-feira terá de cumprir suspensão automática por ter recebido o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sido expulso, Juninho Capixaba, que recebeu elogios de Carille durante a pré-temporada na Flórida, terá a grande chance de mostrar ao comandante que pode ser o titular da lateral-esquerda em 2018.

Após um trabalho de aquecimento, Fábio Carille reuniu os 11 atletas que devem ser os titulares do jogo deste domingo em outro gramado, distante da imprensa. Querendo privacidade, o comandante corintiano procurou orientar seus jogadores sem qualquer adversário no gramado. A atividade serviu para que o treinador coordenasse alguns movimentos na saída de bola, além de outras questões relacionadas ao posicionamento do time.

Contando com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim, Fábio Carille só mudou a formação na reta final da atividade a parte com os titulares. Rodriguinho deixou o treino mais cedo e acabou substituído por Camacho no meio-campo, entretanto, a situação do meia alvinegro não preocupa para o confronto com o Azulão.

Em busca de maximizar o rendimento do Corinthians neste ano, Fábio Carille tem à sua disposição até mesmo o auxílio de um drone. Durante todo o treinamento foi possível ver o aparelho sobrevoando o campo em que os jogadores trabalhavam para captar imagens aéreas que possam ajudar o técnico campeão brasileiro de 2017 a corrigir alguns detalhes imperceptíveis para quem acompanha as atividades no gramado.

Posteriormente, apenas os jogadores reservas e os recém-promovidos ao profissional participaram de um trabalho em campo reduzido. Os atletas foram divididos em duas equipes com dez integrantes. Além deles, outros dois coringas podiam colaborar para os dois lados. Um deles foi Danilo, recuperado dos problemas físicos que o atrapalharam em 2017.

Focado em conquistar os primeiros três pontos no Campeonato Paulista, o Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado, dia em que Fábio Carille encerra a preparação para o duelo deste domingo, às 19h30 (de Brasília), contra o São Caetano, no estádio do Pacaembu.