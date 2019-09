Campeão paulista de 86 vende pizzas pra trocar banco de reservas

De volta à primeira divisão do Campeonato Paulista em 2020, a Internacional de Limeira, campeã estadual de 1986, está vendendo pizzas para a torcida com o objetivo de angariar verba para comprar novos bancos de reservas para o estádio Limeirão.

Se preparando para voltar a receber os grandes paulistas na próxima temporada, o clube do interior já começou a vender as pizzas pelo valor de R$ 20 para a torcida. A campanha acontecerá até a próxima quarta-feira, dia 18, enquanto a retirada dos alimentos acontecerá no sábado, dia 21, no próprio campo do clube.

A Inter de Limeira foi vice-campeã da Série A2 do Campeonato Paulista em 2019, se classificando na fase inicial em 7º lugar, e eliminando Portuguesa Santista e XV de Piracicaba no mata-mata, até ser derrotada para o Santo André na decisão.