Botafogo vira para cima da Inter de Limeira e conquista primeira vitória no Paulista

Nesta sexta-feira, a Inter de Limeira perdeu por 2 a 1 para Botafogo-SP, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e pode ver a liderança do grupo C, que tem o São Paulo, mudar de dono.

Os anfitriões começaram o jogo assustando, mas quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 19 minutos, em lance despretensioso, Tcharlles chutou da entrada área, a bola triscou na trave e morreu no fundo do gol. Depois disso, a primeira etapa manteve o ritmo, com os dois times com bastante dificuldades para criar oportunidades.

No segundo tempo, o jogo melhorou. Aos 29, quase veio o segundo da Inter depois de bela jogada de Airton, que deixou três marcadores no chão, entrou na área, mas finalizou por cima. O Botafogo respondeu e chegou ao empate com Luketa, aos 39. O atacante aproveitou a sobra de bola, limpou o goleiro e empatou. Sete minutos depois veio a virada. Após boa troca de passes, Murilo Oliveira marcou e definiu a primeira vitória da Pantera no Paulistão.

Apesar da derrota, o Alvinegro continua na liderança do Grupo C, com nove pontos, mas pode perder a posição em caso de vitória dos adversários. Já o Tricolor foi aos cinco pontos e está na última colocação do Grupo B