Taubaté bate o Corinthians de novo e é campeão paulista de vôlei

Depois de perder no interior de São Paulo, na última quarta-feira, por 3 a 1, foi a vez de o time da capital receber os adversários na noite deste sábado, em Guarulhos. e apesar do apoio incondicional da Fiel, o Corinthians não conseguiu evitar o tetracampeonato paulista da equipe de Taubaté, que fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 21/ 25, 25/19, 21/25, 26/24 e 15/12.

O Corinthians entrou em quadra tendo que superar a desvantagem da derrota fora, mas conseguiu aproveitar a força da torcida nos momentos iniciais. No primeiro set, os alvinegros contaram com a desorganização do ataque dos oponentes para abrir uma boa vantagem e fechar de maneira tranquila: 25 a 21. A principal força corintiana na parcial foi a defesa, que não se intimidou com os potentes saques vindos do outro lado da rede e proporcionaram diversos contra-ataques.

Depois da derrota, o Taubaté se recuperou na segunda parcial e contou com uma grande atuação do campeão olímpico Lucarelli. Referência nas jogadas ofensivas do time do Vale do Paraíba, o ponteiro deu trabalho para a defesa e soube superar o forte bloqueio dos adversários para garantir a vitória: 25 a 19. Outra marca do segundo set acabou sendo o grande número de erros em quadra – oito para cada lado. No entanto, além do poder ofensivo, a parede dos visitantes funcionou muito bem – quatro bloqueios contra um dos paulistanos.

Com a chance de levar a decisão para o golden set ameaçada, o Corinthians começou mal a terceira parcial, mas se recuperou. Os taubateenses abriram quatro pontos de vantagem logo de cara e dava indícios de que buscariam a virada. No entanto, os donos da casa buscaram a recuperação, tendo seu forte bloqueio de volta, e ficaram à frente novamente: 25 a 21.

De todos os sets, sem dúvidas, o quarto foi o mais equilibrado. Os adversários não se desgrudaram até o ficar empatada por 24 a 24, quando o Taubaté conseguiu se desgarrar, fechar a parcial, e encaminhar o título estadual. Os adversários protagonizaram eletrizantes ralis, o Alvinegro jogava na garra, no embalo da torcida, mas permitiu o empate visitante.

O quinto set era tudo ou nada para o Corinthians, que precisa da vitória de qualquer jeito para levar a decisão ao set extra. E talvez toda essa pressão tenha ajudado o time de Taubaté, que jogou com mais tranquilidade. Os visitantes abriram 4 a 1, depois viraram de quadra com 8 a 4. O Timão até esboçou uma reação, quando ficou só um ponto atrás, 11 a 10, mas não teve forças para evitar o revés. No fim, 15 a 12 para Taubaté, campeão Paulista de 2017.