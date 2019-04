XV empata no segundo tempo e elimina Juventus em plena Javari pela A2

Neste domingo, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista A2, Juventus e XV de Piracicaba empataram em 1 a 1, na Javari. O resultado classificou o time do interior, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

As arquibancadas do Conde Rodolfo Crespi estavam lotadas para empurrar o time da casa. A única chance de mais perigo no primeiro tempo, entretanto, saiu ao 36 minutos. O Nhô Quim quase abriu o placar, mas o goleiro Paulo Victor parou a tentativa de Ronaldo Depois de uma primeira etapa brigada e sem muitas chances de gols, os times desceram para o vestiário com o clima quente entre os jogadores.

No segundo tempo, o jogo melhorou com o Juventus mais ligado e com as melhores chances. Logo aos seis minutos, o time da Mooca abriu o placar. Ramon recebeu bom passe de Romarinho e tocou na saída do goleiro adversário para a festa da torcida juventina.

A partir deste momento, o time da casa cresceu no jogo e teve um pênalti a favor aos 18 minutos. Na cobrança, porém, o goleiro Luiz Fernando defendeu com os pés a cobrança de Potiguar. A defesa na penalidade máxima animou o time do XV, que equilibrou a partida. Aos 35 minutos, Macena recebeu um bom passe em profundidade dentro da área e bateu cruzado, na saída do goleiro Paulo Victor.

Como venceu o confronto de ida por 1 a 0, o time de Piracicaba conquistou a classificação. Agora, o XV se junta a Água Santa e Santo André entre os semifinalistas da A2 do Campeonato Paulista. A equipe espera o duelo entre Portuguesa Santista e Inter de Limeira para saber o próximo adversário. Os confrontos da fase final respeitam a ordem de melhores campanhas na somatória de todas as fases.