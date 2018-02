Sob olhares de Carille, Oeste perde para o Nacional no Paulista da A2

O Oeste perdeu a liderança do Campeonato Paulista da Série A2 no domingo e agora pode até acabar a sétima rodada Estadual de acesso à elite fora do G4. Isso porque os rubro-negros caíram nessa segunda-feira para o Nacional, por 2 a 1, na Arena Barueri. O resultado, em compensação, colocada o time da capital de novo no páreo para chegar ao pelotão de cima.

O Nacional chegou a 10 pontos, saltou quatro posições e agora é o sexto colocado, apenas dois pontos atrás do Guarani, primeiro membro do G4, grupo que garante vaga na próxima fase. Claro que tudo pode mudar com o complemento das partidas.

Por outro lado, o Oeste, que tem 13 pontos, um a menos que o líder São Bernardo, se vê em situação de risco, já que Penapolense, com 13, Guarani, com 12, e Rio Branco, com 11 pontos, podem fazer com que a equipe caia da liderança para a quinta colocação em apenas duas rodadas. Resta secar.

Fábio Carille, técnico do Corinthians e atual campeão Paulista e Brasileiro, esteve em um camarote da Arena Barueri para acompanhar a partida e, certamente, observar alguns jogadores que possam interessar ao Timão.

E o treinador viu logo de cara, mais precisamente aos 13 minutos, Bruno Xavier abrir o placar para o Nacional. Pouco antes do intervalo, Emerson Mi quase ampliou para os visitantes ao acertar a bola no pé da trave.

Depois de um primeiro tempo irreconhecível, o Oeste voltou com nova postura para a etapa final. Prova disso foi que antes dos cinco minutos o jogo já estava empatado. Raphael Luz subiu mais alto que todo mundo e escorou cruzamento oriundo de escanteio para o fundo do gol.

Era o caminho aberto para a virada. O que ninguém esperava é que o Nacional fosse aprontar de novo, dessa vez com a mesma arma do adversário. Escanteio batido na área e Bruno Nunes, que havia acabado de entrar, mandou para as redes.

Daí para frente foi desespero total para o Oeste, que até chegou a encurralar o adversário e a criar chances reais de amenizar seu prejuízo em casa.

Aos 28, Raphael Luz chegou a comemorar um gol contra, após sua finalização, mas viu a arbitragem anular o lance e iniciar uma grande confusão. Mesmo assim, aos 36 o juiz não titubeou quando a bola bateu na mão de Sanuel Balbino dentro da área. Mazinho teve a responsabilidade, mas cobrou o pênalti para fora e selou a derrota do Oeste.

Na próxima rodada, o Oeste tentará a recuperação contra a Inter de Limeira, sexta-feira, fora de casa. No dia seguinte, o Nacional receberá a Portuguesa no clássico paulistano.