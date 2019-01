Portuguesa Santista e Lusa empatam em clássico pelo Paulista A2

Nesta quarta-feira, dia de rodada cheia do Campeonato Paulista Série A2, Portuguesa Santista e Portuguesa de Desportos se enfrentaram em Santos, no Estádio Ulrico Mursa, e saíram de campo com empate por 2 a 2, com todos os gols na segunda etapa.

Depois de um primeiro tempo sem gols dominado pelo time da casa, os visitantes abriram o placar na etapa final com Gerley, aos 15 minutos. A equipe local empatou aos 25 com Rodriguinho. A Lusa voltou à frente aos 29 minutos com Bruno, mas Carlos Alberto, em cobrança de pênalti aos 44 minutos, empatou a partida para a Briosa.

Com o empate no clássico lusitano, a Portuguesa Santista foi a sete pontos e assumiu a terceira posição da Série A2. A Portuguesa da capital, por outro lado, chegou a três pontos, mas está na 13ª posição e ainda não venceu na temporada.

Água Santa vence XV de Piracicaba e é líder da A2

A quarta rodada do Campeonato Paulista Série A2 também reservou o duelo entre líder e vice-líder da competição. Na tarde desta quarta-feira, em Diadema, o Água Santa recebeu o XV de Piracicaba, venceu por 2 a 0, com gols de Alvinho e Celsinho, de pênalti, no segundo tempo.

Com a vitória em casa, o Água Santa vai a dez pontos e se garante na liderança isolada da competição. Por outro lado, o XV continua com sete, mas perdeu duas posições, caindo para o quarto lugar, e ainda pode perder mais uma caso o Rio Claro vença o Nacional nesta quinta-feira.

Juventus arranca empate com o Penapolense no final

O Juventus escapou por pouco da segunda derrota seguida na A2. Depois de perder em casa para o Linense, o Moleque Travesso foi a Penápolis e saiu perdendo logo aos seis minutos com gol de Jefferson. No entanto, nos acréscimos do segundo tempo, Franklin acabou marcando contra e decretando o empate.

Com o empate, o Juventus chegou a cinco pontos na Série A2 e termina a rodada na nona posição. Já o Penapolense, que ainda não venceu na competição, chega a dois pontos e fica na 14ª posição, podendo entrar na zona de rebaixamento se o Nacional empatar ou vencer o Rio Claro nesta quinta-feira.

Nacional x Rio Claro é suspenso por forte chuva

O outro jogo da tarde desta quarta-feira não chegou ao fim. Após um primeiro tempo sem gols, a forte chuva que caiu em São Paulo inundou o gramado do estádio Nicolau Alayon e obrigou o adiamento da partida. O segundo tempo será disputado nesta quinta-feira, às 15 horas (de Brasília).