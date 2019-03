Portuguesa não chega à fase final da Série A2; Nacional é rebaixado

A Portuguesa está fora da fase final do Campeonato Paulista Série A2. Neste sábado, na última rodada da competição, a Lusa enfrentou o Santo André fora de casa em confronto direto e acabou perdendo por 2 a 0, com gols de Raphael e Cristian, no Estádio Bruno José Daniel.

Com a derrota, a Portuguesa terminou a Série A2 na 11ª posição, com 17 pontos, e não disputará uma vaga na Série A1 de 2020, ano do centenário do clube. Enquanto isso, o Santo André chegou a 21 pontos e terminou a competição na sexta posição, garantindo vaga na fase final.

Juventus vence Nacional e rebaixa rival no ano do centenário

Um dos rebaixados para a Série A3 foi definido no clássico Juve-Nal no Estádio Nicolau Alayon. Jogando fora de casa, o Juventus venceu o Nacional por 3 a 2 e decretou o rebaixamento do rival para a terceira divisão de São Paulo. O atacante Fabinho e o zagueiro Lucas Rocha (2) marcaram para o Moleque Travesso, enquanto Matheus Augusto e Lucas descontaram no segundo tempo.

O gol de Lucas, que fez 3 a 2 no placar, livrou o Nacional do rebaixamento momentaneamente. No entanto, o time da Barra Funda acabou rebaixado — no ano de seu centenário — já que o São Bernardo conseguiu marcar contra o Penapolense no final e se salvou no saldo de gols mesmo perdendo por 2 a 1 em casa. O Nacional foi rebaixado ao lado do Linense, que perdeu para o líder Água Santa em casa por 1 a 0.

Confrontos das quartas de final da Série A2

Água Santa x Taubaté

Portuguesa Santista x Inter de Limeira

Rio Claro x Santo André

Juventus x XV de Piracicaba