Paulista A2 tem semifinais definidas; veja confrontos

Foram definidos os semifinalistas do Campeonato Paulista Série A2 nesta quarta-feira. Ferroviária, Ituano, Juventus e Votuporanguense carimbaram suas classificações e se enfrentarão em duelos de ida e volta na busca pelo acesso.

A primeira equipe a garantir a vaga foi o Votuporanguense, com duas rodadas de antecedência. A equipe de Votuporanga, fundada em 2009, nunca disputou o primeiro nível estadual. 17 anos depois, o time tem a maior chance de confirmar o acesso na sua história.

Em seguida, na penúltima rodada, o Juventus também alcançou a semifinal, após derrotar o São José, na Rua Javari. O Moleque Travesso não disputa a primeira divisão desde 2007 e busca seu bicampeonato da Série A2.

Já Ferroviária e Ituano, presenças constantes na divisão principal, confirmaram a classificação apenas na rodada final, com vitórias sobre Juventus e Votuporanguense, respectivamente.

As duas vagas no Paulista A1 serão decididas nos duelos entre Votuporanguense x Juventus e Ferroviária x Ituano, com base nos cruzamentos entre primeiro e segundo colocado de cada grupo.

Mudança do regulamento

O ano de 2026 marcou diversas alterações no calendário do futebol brasileiro. Para o Paulista A2 não foi diferente. No novo regulamento, os oito melhores colocados na primeira fase disputaram um quadrangular, divididos em dois grupos, com confrontos de ida e volta. Neste cenário, os dois melhores posicionados em cada chave disputam uma semifinal, também em dois confrontos, para definir os promovidos para o primeiro nível estadual.

As datas dos duelos das semis ainda não foram definidas. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 20 e 27 de abril. As duas equipes classificadas ainda se enfrentarão na grande final, valendo a alcunha de campeã da divisão de acesso paulista.

Veja os confrontos das semifinais

Juventus x Votuporanguense - confronto de ida - data a definir

Ituano x Ferroviária - confronto de ida - data a definir

Votuporanguense x Juventus - confronto de volta - data a definir

Ferroviária x Ituano - confronto de volta - data a definir

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