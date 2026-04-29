Juventus empata com Votuporanguense e garante acesso ao Paulistão

Nesta terça-feira, o Juventus-SP conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. A equipe da Mooca, que sustentava uma vantagem de 2 a 1 no placar agregado, segurou o empate em 0 a 0 contra o Votuporanguense no jogo de volta das semifinais da A2, em Votuporanga (SP).

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Acesso garantido e final no horizonte

Com o resultado, o Juventus confirmou sua volta à elite do futebol Paulista e também conquistou a vaga na final da Série A2, contra o vencedor do confronto entre Ferroviária e Ituano, que será definido nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

De volta após reestruturação

Após 18 anos longe da elite, o Juventus da Mooca passou por uma forte reestruturação e, no final de 2025, se transformou em SAF.

“A chegada à Série A1 potencializa o projeto em todas as frentes. Amplia a exposição do clube, fortalece o ambiente comercial e acelera novos investimentos, incluindo a modernização da Rua Javari, para adequar a estrutura ao nível de exigência da competição. Ao mesmo tempo, o acesso comprova a capacidade de execução do projeto: em poucos meses, organizamos o futebol, honramos todos os compromissos com o elenco e construímos uma conexão muito forte com a torcida, que abraçou a proposta desde o início e teve papel decisivo nessa trajetória”, afirmou Cláudio Fiorito, CEO do clube.

“Desde o início, entendemos que a SAF precisava caminhar junto com a essência do Juventus. As ações para aproximar o torcedor, como a política de ingressos e as iniciativas na Rua Javari, fazem parte disso. A ideia é modernizar a gestão e ampliar o alcance do clube sem perder as tradições que sempre fizeram do Juventus um time tão identificado com a sua comunidade”, completou.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ VOTUPORANGUENSE 0 X 0 JUVENTUS-SP 🔴⚪

🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal

🏟️ Local: Arena Plínio Marin, Votuporanga (SP)

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo pouco movimentado, o Juventus conseguiu controlar as ações e sustentar sua vantagem de um gol no agregado, sem correr riscos. No segundo tempo, o time da Mooca teve uma grande chance de abrir o placar com seu camisa 10, Edinho, aos 35 minutos, mas sua finalização parou no goleiro Pablo Kaique e, no rebote, o jogador mandou por cima do gol.