Juventus x Lusa terá reencontro de Alex Alves e Luis Carlos Martins

Neste domingo, um dos jogos mais aguardados do Campeonato Paulista Série A2 de 2019 será disputado. Às 10 horas (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, o Juventus recebe a Portuguesa para o tradicional Clássico das Colônias, pela sexta rodada da competição.

No entanto, o jogo terá um elemento além da rivalidade entre os times e a disputa pelo acesso para a primeira divisão. O duelo marcará o reencontro entre Alex Alves, técnico do time da Mooca, e Luis Carlos Martins, técnico da Lusa.

Os dois trabalharam juntos entre 2002 e 2003 na própria Rubro-Verde. Alex Alves, à época um atacante de 27 anos, chegou à Lusa depois de cinco anos no Juventus, clube que o revelou, e uma passagem pelo Bahia. Luis Carlos Martins, por outro lado, já era um treinador experiente, mas também havia acabado de chegar ao clube.

Hoje também técnico, Alex Alves se mostrou motivado pelo reencontro elogiou o estilo ofensivo do adversário. “Eu conheço o Luis Carlos Martins, já fui treinado por ele, sei como é o jeito dele. Dificilmente ele joga pelo empate”, revelou o treinador do Juventus em entrevista à Gazeta Esportiva.

Conhecido carinhosamente como Rei do Acesso, Luis Carlos Martins ainda busca a primeira vitória com a Portuguesa na A2 em sua segunda passagem pelo clube. Até o momento, a equipe empatou quatro partidas, perdeu uma e ocupa apenas a 13ª colocação, com 4 pontos, dois a mais que a Penapolense, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Atualmente o Moleque Travesso ocupa a 9ª posição no Paulista A2, com 6 pontos, apenas um a menos que a Inter de Limeira, primeira equipe na zona de classificação para avançar de fase.

Sem vencer há três partidas, com dois empates e uma derrota, Alex Alves quer um triunfo, mesmo sabendo da difícil missão. “O time está precisando dessa vitória para engrenar no campeonato e dar moral para os jogadores”, disse. “Clássico não tem favorito. Quem errar menos vai sair de campo com a vitória”, concluiu o comandante.

