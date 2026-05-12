Ferroviária x Juventus pela final do Paulistão A2: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo o título do Campeonato Paulista A2, Ferroviária e Juventus se enfrentam pelo jogo de volta da final, nesta quarta-feira. O jogo será realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 19h15 (de Brasília).

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Situação da final

Na última quinta, os clubes se enfrentaram na Rua Javari e ficaram no empate em 0 a 0. Com o resultado, a Locomotiva precisa apenas de um empate para se tornar campeã da Série A2. A Ferroviária tem a vantagem por ter feito melhor campanha na primeira fase. O Juventus, por sua vez, necessita da vitória para ficar com o título.

Prováveis escalações

🔴⚪ Juventus

Passarelli; Marcelo, Fernando, Kayck e Matheus Leal; Paulinho, Matheus Ferreira, John Adams e Elkin Muñoz; Romário e Santiago.

Técnico: Thiago Carvalho

⚪🔴 Ferroviária

Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Medina, Zé Vitor e Eduardo Augusto; Carrilho e Ricardinho; Skilo, Albano e Barreto; Thiago Montelo.

Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem de Ferroviária e Juventus

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha Técnica

🔴⚪ Juventus x Ferroviária ⚪🔴

Competição: Paulistão A2 - Final (Volta)

Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)