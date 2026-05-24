Corinthians busca prorrogação, mas perde do Pinheiros pela semi do NBB

Em um confronto eletrizante, disputado na noite deste sábado, o Corinthians conseguiu buscar a prorrogação, mas acabou derrotado por 82 a 81 pelo Pinheiros no terceiro jogo da semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Wlamir Marques.

Situação da série

Com o resultado, o Pinheiros abre 2 a 1 na melhor de cinco que definirá um dos finalistas do NBB. A quarta partida será realizada nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim.

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Resumo do jogo

CORINTHIANS 81 X 82 PINHEIROS

Competição: NBB - Semifinal (jogo 3)

Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 18h10 (de Brasília)

Como foi o jogo?

O Pinheiros contou com atuação consistente de Betinho Nardi, responsável por 21 pontos. Pelo Corinthians, Elyjah Clark anotou 23 pontos e terminou como cestinha.

Com um início forte, o Corinthians abriu sete pontos de vantagem no primeiro quarto (19 a 12). Porém, o Pinheiros dominou a segunda parcial e foi para o intervalo ganhando por 42 a 27.

O Pinheiros manteve a superioridade no terceiro quarto e abriu 17 pontos de vantagem (62 a 45). Apoiado pela torcida, o Corinthians brilhou na última parcial e conseguiu empatar por 73 a 73.

Com o equilíbrio mantido no tempo extra, o Pinheiros venceu por apenas um ponto (9 a 8) e retomou a vantagem na série pela semifinal do Novo Basquete Brasil.

Próximo jogo

Pinheiros x Corinthians

Competição: NBB - Semifinal (jogo 4)

Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, São Paulo (SP)