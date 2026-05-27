Pinheiros vence o Corinthians e alcança final inédita no NBB

Nesta terça-feira, no Poliesportivo Henrique Villaboim, o Pinheiros venceu o Corinthians por 88 a 76 e garantiu a vaga inédita nas finais do NBB. Agora, a equipe paulista aguarda o vencedor da série entre Brasília e Franca na decisão.
PRIMEIRA FINAL DA NOSSA HISTÓRIA. 🔵⚫🏀
O Pinheiros venceu, fez história e está na final do NBB CAIXA pela primeira vez.
É entrega. É trabalho. É acreditar até o fim.
VAMOS, PINHEIROS! 💙🖤#TimePinheiros #NBBCaixa #Playoffs #FinalNBB pic.twitter.com/EzzQgCdsGy
— EC Pinheiros (@ClubePinheiros) May 27, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Resumo do jogo
PINHEIROS 88 X 76 CORINTHIANS
Competição: NBB - Semifinal (jogo 4)
Local: Poliesportivo Henrique Villaboim
Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Dominante desde o início, o Pinheiros aproveitou os erros ofensivos do Brasília e abriu vantagem logo na primeira parcial (21 a 18). A sequência continuou e os donos da casa aumentaram ainda mais a vantagem no segundo quarto, indo com 56 a 38 para o intervalo.
No retorno, o panorama seguiu igual. O Pinheiros conseguiu terminar o terceiro quarto com 28 pontos de vantagem. Na última parcial, o Corinthians chegou a encurtar a distância, mas foi derrotado por 88 a 76. O destaque da partida foi David Lee, que anotou 16 pontos, teve cinco rebotes e deu sete assistências.
Franca 69 x 71 Brasília
No outro jogo do dia, o Brasília venceu o Franca por 71 a 69 e sacramentou a decisão da vaga para o jogo cinco. O destaque da partida foi Facundo Corvalan, com 17 pontos.