Pinheiros toma virada do São José e perde a segunda seguida no NBB

No Ginásio Linneu de Moura, o Pinheiros perdeu para o São José por 76 a 75 nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do NBB. Com o resultado, o time da capital paulista segue na vice-liderança e perde a segunda consecutiva. O São José, por sua vez, ocupa o 9º lugar na tabela.

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Como foi o jogo?

No primeiro quarto da partida, o domínio da partida foi acirrado, mas o São José fechou com 25 a 22. O Pinheiros melhorou no segundo quarto e diminuiu a desvantagem para um pontos, indo para o intervalo com um placar de 42 a 41 a contra.

No terceiro quarto, o Pinheiros fez um ótimo trabalho defensivo e virou a partida, terminando em 57 a 50. No último quarto, os visitantes chegaram a ficar com uma vantagem de 15 pontos, mas tomaram uma sequência do São José e perderam por 76 a 75. O armador Adyel Borges, da equipe joseense, anotou 35 pontos e foi o destaque da partida.

Próximo compromisso

O Pinheiros volta à quadra no dia 16 de abril e enfrenta o Pato pela 26ª rodada do NBB. O São José, por sua vez, enfrentará o Caxias no dia 5.