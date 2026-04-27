Pinheiros vence Rio Claro e é o primeiro classificado para as quartas do NBB

Ao fazer 3 a 0 na série melhor de cinco diante do Rio Claro, o Pinheiros se tornou a primeira equipe a chegar nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) . Na noite deste domingo, venceu o Rio Claro, por 94 a 88, na primeira prorrogação, após empate 81 a 81.

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Pinheiros nas quartas

Com a vaga garantida nas quartas de final, o Pinheiros aguarda o vencedor da série entre Paulistano e Bauru para saber com quem irá jogar na sequência dos playoffs.

📋 Resumo do jogo

RIO CLARO 88 X 94 PINHEIROS

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)

🏟️ Local: Ginásio Felipe Karam, Rio Claro (SP)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 22 pontos, Thygesen foi o cestinha da partida mas não conseguiu evitar a eliminação do Rio Claro. Do lado vencedor, Sloan foi o maior pontuador, com 16.

O Pinheiros começou bem a partida. Fez uma corrida de 9 a 2, terminando o primeiro período em 23 a 16. No segundo período, acabou levando uma parcial 25 a 14, terminando a primeira etapa atrás do marcador em quatro pontos. O terceiro período não foi o esperado pelos visitantes. Com muitos erros, levou uma parcial no período de 17 a 19 e ficou atrás no placar por 54 a 60

No último quarto, com cinco pontos seguidos de Yan Djalo, em menos de 1 minuto diminuiu para um um a desvantagem (59 a 60). Faltando apenas três segundos, Felipe Gregate acertou dois lances livres e empata em 81 a 81, levando para a prorrogação.

No tempo extra, o Pinheiros teve uma parcial de 13 a 7 e conquistou a vaga com o placar final de 92 a 88.

O técnico Gustavinho De Conti valorizou a classificação especialmente por eliminar uma equipe que subiu muito de produção no retorno.

“Foi uma série muito dura, especialmente esse terceiro jogo diante de um adversário que cresceu muito no returno com a troca de treinador e a vinda de reforços. Conseguiu vencer adversários que irão brigar pelo título. E é bom ver Rio Claro voltando ao NBB com bom investimento. É uma cidade que respira basquete. Agora temos uma pausa e vamos conseguir programar para a próxima série do playoff”, disse.