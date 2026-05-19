Pinheiros e Franca largam com vantagem nas semifinais do NBB

Nesta segunda-feira, o Pinheiros venceu o Corinthians por 95 a 65, no jogo 1 das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB), no Poliesportivo Henrique Villaboim, e iniciou a série com vantagem. Mais cedo, jogando em casa, o Franca venceu o Brasília por 76 a 67.
VITÓRIA PINHEIRENSE NA SEMIFINAL! 🔵⚫
No Villaboim, o Pinheiros vence o Corinthians por 95 - 65, no Jogo 1 e abre a série da semifinal do NBB Caixa com força coletiva, intensidade e apoio da nossa torcida.
Seguimos juntos. Seguimos por mais.
📷Gabrella Gareim /Pinheiros pic.twitter.com/xVYpG1T6nk
— EC Pinheiros (@ClubePinheiros) May 19, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como foi o jogo
Com 19 pontos, Felipe Gregate foi destaque e ajudou o Pinheiros a conquistar o triunfo. Do lado do Corinthians, o ala-pivô Victão Camilo fez 21 pontos.
O primeiro quarto foi equilibrado, mas o Pinheiros teve uma boa reta final e abriu três de vantagem (24 a 21). No segundo, o time da casa conseguiu neutralizar grande parte dos ataques corinthianos e foi para o intervalo vencendo por 59 a 35.
No terceiro período, o Timão seguiu com dificuldades no ataque e viu a distância aumentar para 37 pontos (82 a 45). A equipe ainda chegou a vencer a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 95 a 65.
Jogo 2
Agora, as equipes se enfrentam no Parque São Jorge na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília).