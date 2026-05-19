Pinheiros e Franca largam com vantagem nas semifinais do NBB

Publicado 18/05/2026 às 23:14 • Atualizado 19/05/2026 às 00:15

 Nesta segunda-feira, o Pinheiros venceu o Corinthians por 95 a 65, no jogo 1 das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB), no Poliesportivo Henrique Villaboim, e iniciou a série com vantagem. Mais cedo, jogando em casa, o Franca venceu o Brasília por 76 a 67.

Como foi o jogo 

Com 19 pontos, Felipe Gregate foi destaque e ajudou o Pinheiros a conquistar o triunfo. Do lado do Corinthians, o ala-pivô Victão Camilo fez 21 pontos.

O primeiro quarto foi equilibrado, mas o Pinheiros teve uma boa reta final e abriu três de vantagem (24 a 21). No segundo, o time da casa conseguiu neutralizar grande parte dos ataques corinthianos e foi para o intervalo vencendo por 59 a 35.

No terceiro período, o Timão seguiu com dificuldades no ataque e viu a distância aumentar para 37 pontos (82 a 45). A equipe ainda chegou a vencer a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 95 a 65.

Jogo 2

Agora, as equipes se enfrentam no Parque São Jorge na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília).

Franca inicia na frente

Na outra semifinal, jogando em casa, o Franca venceu o Brasília por 76 a 67. O ala Lucas Dias fez um duplo-duplo e foi o destaque da partida, com 14 pontos, 11 rebotes e três assistências. Agora, as equipes se enfrentam em Brasília, na próxima quinta-feira, às 20h30 (de Brasília).

