Matheusinho alcança marca histórica no NBB; Cruzeiro, Osasco e Flamengo vencem

Três partidas encerraram a 25ª semana do NBB (Novo Basquete Brasil) neste sábado, com vitórias de Cruzeiro, Osasco e Flamengo.
Vasco 72 x 89 Cruzeiro
No Ginásio de São Januário, o Cruzeiro derrotou o Vasco da Gama por 89 a 72, encerrando uma sequência de seis jogos sem vitória.
O time da casa venceu o primeiro quarto por cinco pontos de vantagem, mas viu os visitantes reduzirem a diferença para apenas um ponto no segundo período.
No terceiro quarto, o Cruzeiro virou o placar e abriu 13 pontos de vantagem. Já no último período, voltou a ser superior, fechando com mais quatro pontos de diferença.
Nique Coleman, do Cruzeiro, foi o cestinha da partida com 23 pontos. Pelo Vasco, Basílio se destacou com 16 pontos.
Situação na tabela
O Vasco segue na lanterna, com cinco vitórias e 31 derrotas em 36 jogos. O Cruzeiro permanece na 14ª colocação, com 12 vitórias e 24 derrotas.
Próximos jogos
Vasco da Gama
Jogo: Flamengo x Vasco da Gama
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 18h (horário de Brasília)
Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
Cruzeiro
Jogo: Cruzeiro x Unifacisa
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 20h (horário de Brasília)
Local: Ginásio Poliesportivo Dona Salomé, Minas Gerais (MG)
Osasco 77 x 68 Pato Basquete
No Ginásio Geodésico, o Osasco venceu o Pato Basquete por 77 a 68 em confronto direto contra o rebaixamento.
Os visitantes começaram melhor e venceram o primeiro quarto por 19 a 14. No entanto, o Osasco reagiu e ganhou os três períodos seguintes: 21 a 20, 23 a 14 e 19 a 15.
O destaque da partida foi Anthony Harris, do Osasco, cestinha da temporada, com 36 pontos. Pelo Pato Basquete, Grigor anotou 14 pontos, enquanto D. Penteado registrou um duplo-duplo, com 11 pontos e 10 rebotes.
Situação na tabela
O Osasco ocupa a 19ª colocação, com seis vitórias e 31 derrotas em 37 jogos. O Pato Basquete caiu para o 18º lugar, com sete vitórias e 29 derrotas em 36 partidas.
Próximos jogos
Osasco
Jogo: Mogi x Osasco
Data e horário: sexta-feira, 17 de abril de 2026, às 20h (horário de Brasília)
Local: Ginásio Prof. Hugo Ramos, São Paulo (SP)
Pato Basquete
Jogo: Pinheiros x Pato Basquete
Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 20h30 (horário de Brasília)
Local: Ginásio Poliesportivo H. Villaboim, São Paulo (SP)
Botafogo 89 x 102 Flamengo
No Ginásio Oscar Zelaya, o Flamengo venceu o Botafogo por 102 a 89 no clássico carioca.
O primeiro quarto terminou empatado, mas o Flamengo construiu vantagem nos dois períodos seguintes. O Botafogo reagiu no último quarto, porém não conseguiu evitar a derrota.
Apesar do revés, Matheusinho, do Botafogo, foi o grande destaque da partida, com 50 pontos — a terceira maior marca da história do NBB, ao lado de Manny Quezada, ficando atrás apenas de Marcelinho Machado (63) e Nate Barnes (52).
Pelo Flamengo, Negrete foi o principal nome, com 23 pontos.
Situação na tabela
O Botafogo encerra a semana na 16ª colocação, com dez vitórias e 27 derrotas em 37 jogos. Já o Flamengo é o quinto colocado, com 27 vitórias e dez derrotas.
Próximos jogos
Botafogo
Jogo: Vasco da Gama x Botafogo
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 10h (horário de Brasília)
Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Flamengo
