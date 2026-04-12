Líder, Franca confirma favoritismo e ganha do Rio Claro pelo NBB

Dono da liderança do Novo Basquete Brasil (NBB), o Franca confirmou seu favoritismo diante do Rio Claro neste domingo e ganhou por 92 a 82, no Ginásio Felipe Karam.

Classificação

Com campanha de 31 vitórias e seis derrotas (83,8% de aproveitamento), Franca aparece na primeira posição do NBB. Já o Rio Claro, com 11 vitórias e 26 derrotas (29,7% de aproveitamento), figura no 15º lugar.

Como foi o jogo?

Responsável por 26 pontos, além de 10 rebotes, Georginho terminou como cestinha pelo Franca. Já Thygesen contribuiu com 22 pontos para o Rio Claro.

Em um primeiro quarto equilibrado, Rio Claro terminou com apenas um ponto de vantagem (22 x 21). No segundo, porém, o Franca tomou o controle da partida e foi para o intervalo ganhando por 51 a 37.

No terceiro quarto, Rio Claro conseguiu reduzir a desvantagem para 10 pontos (72 x 62). Na última parcial, porém, o Franca soube como administrar a diferença e ganhou sem correr riscos.

Próximo compromisso

Rio Claro

Rio Claro x Bauru (27ª rodada da NBB)

Data e horário: 16 de abril (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília).

Local: Ginásio Felipe Karam

Franca