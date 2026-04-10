Franca atropela Pato Basquete e amplia vantagem na liderança do NBB

Na noite desta quinta-feira, o Franca aumentou sua vantagem na liderança do Novo Basquete Brasil (NBB) ao vencer o Pato Basquete por 100 a 64, no Ginásio Pedrocão

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Situação da tabela

Com 30 vitórias e apenas seis derrotas, o Franca lidera o NBB. O triunfo desta quinta impede que o vice Pinheiros (29 vitórias e sete derrotas) possa tomar a ponta nesta sexta, quando visita o São José. Já o Pato ocupa a 17ª posição, com sete vitórias e 28 derrotas.

📋 Resumo do jogo

FRANCA 100 X 64 PATO BASQUETE

🏆 Competição: NBB - Rodada 25

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 23 pontos anotados, Lucas Dias foi o cestinha da partida disputada no Pedrocão e liderou seu time para a vitória. Do lado do Pato, Grigor terminou com 19 pontos.

Já no primeiro quarto, o Franca conseguiu abrir uma vantagem de 14 pontos (30 a 16). No segundo, o líder manteve o domínio e foi para o intervalo com uma diferença de 25 (53 a 28).

Sem encontrar maiores dificuldades, o time da casa cravou 76 a 39 no terceiro período e diminuiu o ritmo no último quarto, o único vencido pelo Pato Basquete.

Próximos jogos

Franca

⚔️ Jogo: Rio Claro x Franca

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

📅 Data: 12 de abril de 2026 domingo)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Felipe Karam

Pato Basquete

⚔️ Jogo: Osasco x Pato Basquete

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Geodésico

Outros resultados do NBB nesta quinta-feira

Botafogo 71 x 106 Minas

Unifacisa 70 x 80 Caxias