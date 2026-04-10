Franca atropela Pato Basquete e amplia vantagem na liderança do NBB

Na noite desta quinta-feira, o Franca aumentou sua vantagem na liderança do Novo Basquete Brasil (NBB) ao vencer o Pato Basquete por 100 a 64, no Ginásio Pedrocão
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Situação da tabela
Com 30 vitórias e apenas seis derrotas, o Franca lidera o NBB. O triunfo desta quinta impede que o vice Pinheiros (29 vitórias e sete derrotas) possa tomar a ponta nesta sexta, quando visita o São José. Já o Pato ocupa a 17ª posição, com sete vitórias e 28 derrotas.
📋 Resumo do jogo
FRANCA 100 X 64 PATO BASQUETE
🏆 Competição: NBB - Rodada 25
🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Com 23 pontos anotados, Lucas Dias foi o cestinha da partida disputada no Pedrocão e liderou seu time para a vitória. Do lado do Pato, Grigor terminou com 19 pontos.
Já no primeiro quarto, o Franca conseguiu abrir uma vantagem de 14 pontos (30 a 16). No segundo, o líder manteve o domínio e foi para o intervalo com uma diferença de 25 (53 a 28).
Sem encontrar maiores dificuldades, o time da casa cravou 76 a 39 no terceiro período e diminuiu o ritmo no último quarto, o único vencido pelo Pato Basquete.
Próximos jogos
Franca
⚔️ Jogo: Rio Claro x Franca
🏆 Competição: NBB - Rodada 26
📅 Data: 12 de abril de 2026 domingo)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Felipe Karam
Pato Basquete
⚔️ Jogo: Osasco x Pato Basquete
🏆 Competição: NBB - Rodada 26
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Geodésico
Outros resultados do NBB nesta quinta-feira
- Botafogo 71 x 106 Minas
- Unifacisa 70 x 80 Caxias
- Corinthians 80 x 84 Paulistano