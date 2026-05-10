Franca vence Mogi e vira a série nas quartas do NBB

O Franca venceu o Mogi por 88 a 70 neste domingo, pelo jogo três das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP).

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Situação do confronto

Com o resultado, o Franca virou a série e agora vence por 2 a 1, a um jogo de fechar a melhor de cinco e garantir a vaga nas semifinais da competição. O jogo quatro acontecerá na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP).

📋 Resumo do jogo

MOGI 70 X 88 FRANCA

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)

🏟️ Local: Ginásio Professor Hugo Ramos, Mogi das Cruzes (SP)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

Como foi o jogo

Rafael Mineiro foi o cestinha do jogo e, com seus 16 pontos, liderou o Franca na vitória. Do lado do Mogi, Felipe Ruivo foi o maior pontuador, com 15.

Já no primeiro quarto, o Franca impôs seu jogo e abriu uma vantagem de 18 pontos (34 a 16). Após empate na segunda parcial, o primeiro tempo acabou com 58 a 40 para os visitantes. O Mogi conseguiu sair vencedor da terceira parcial, mas apenas derrubou a desvantagem para 16. No último quarto o Franca voltou a ser superior e confirmou o triunfo por 88 a 70.

Próximo jogo

Franca x Mogi

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 4)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrocão, Franca (SP)