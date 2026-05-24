Com brilho de Lucas Dias, Franca vence Brasília e abre vantagem na semi do NBB

Com 30 pontos do ala Lucas Dias, o Franca dominou o Brasília e venceu por 91 a 74 neste sábado, pelo jogo três das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Nilson Nelson.
Situação da série
Com a vitória, o Franca abre 2 a 1 na série melhor de cinco das semifinais e fica a uma vitória de garantir vaga na decisão. O quarto jogo será disputado nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão.
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Resumo do jogo
BRASÍLIA 74 X 91 FRANCA
Competição: NBB - Semifinal (jogo 3)
Local: Ginásio Nilson Nelson
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 19h45 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Dominante desde o início, o Franca aproveitou os erros ofensivos do Brasília e abriu boa vantagem logo na primeira parcial (28 a 12). Com baixo aproveitamento de Von Haydin, destaque da vitória no duelo anterior, os donos da casa encontraram dificuldades para reagir.
O Brasília reagiu antes do intervalo com boas participações de Paulichi, Corvalán, Buiu e do próprio Von Haydin, chegando a diminuir a desvantagem para seis pontos. No entanto, Lucas Dias converteu uma bola de três no fim para manter o Franca com boa diferença (48 a 39).
Na volta do intervalo, o panorama pouco mudou. Sempre que o Brasília tentava encostar, Lucas Dias aparecia ofensivamente para esfriar a reação. Com 12 pontos apenas no último quarto, o ala liderou o Franca, que ampliou a vantagem nos minutos finais e fechou em 91 a 74.
Próximo jogo
🏀 Franca x Brasília
🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 4)
📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)