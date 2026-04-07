Franca ganha do Bauru fora de casa e mantém a liderança do NBB

O Franca venceu o Bauru por 91 a 87 na noite desta segunda-feira, no Ginásio Panela de Pressão. Assim, a equipe visitante manteve a liderança do Novo Basquete Brasil (NBB).
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Situação da tabela
Com uma campanha de 29 vitórias e seis derrotas, o Franca lidera o NBB, à frente do Pinheiros. Já o Bauru, com 21 vitórias e 15 derrotas, é o nono colocado.
📋 Resumo do jogo
BAURU 87 X 91 FRANCA
🏆 Competição: NBB - Temporada regular
🏟️ Local: Ginásio Panela de Pressão, Bauru (SP)
📅 Data: 6 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Com 22 pontos cada, Dontrell Brite e Matheus Eugeniusz terminaram a partida como cestinhas, mas não conseguiram evitar a derrota do Bauru. Pelo Franca, Lucas Dias foi decisivo ao contribuir com 17 pontos.
O Bauru teve um início forte e conseguiu finalizar o primeiro quarto vencendo por 12 pontos (33 a 21). No segundo, o Franca conseguiu diminuir a diferença e foi para o intervalo perdendo por nove (51 a 42).
No terceiro quarto, o time visitante conseguiu impor seu jogo e terminou vencendo por dois pontos (67 a 65). Já na última etapa, o Franca administrou o placar e fechou em 91 a 87.
Próximos jogos
Bauru
⚔️ Jogo: Rio Claro x Bauru
🏆 Competição: NBB - Temporada regular
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Felipe Karam
Franca
⚔️ Jogo: Franca x Pato Basquete
🏆 Competição: NBB - Temporada regular
📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Pedrocão
Outros resultados do NBB nesta segunda-feira
- Fortaleza 83 x 107 Caxias
- Pato Basquete 70 x 78 Rio Claro
- Botafogo 80 x 70 Cruzeiro
- Flamengo 86 x 93 Minas