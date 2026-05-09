Quartas do NBB: Flamengo e Franca empatam suas séries

O Franca bateu o Mogi por 97 a 65 nesta sexta-feira, no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP), pelo jogo dois das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Na outra partida disputada nesta sexta, o Flamengo venceu o Brasília por 83 a 66, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

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Situação dos confrontos

Com a vitória fora de casa, o Franca igualou a melhor de cinco contra o Mogi em 1 a 1. O jogo 3 acontece neste domingo, às 11h (de Brasília), novamente no Ginásio Professor Hugo Ramos.

O Flamengo, por sua vez, venceu em casa e também empatou em 1 a 1 a série contra o Brasília. A terceira partida será disputada neste domingo, às 14h (de Brasília), mais uma vez no Maracanãzinho.

Como foram os jogos?

Mogi 65 x 97 Franca

Os cestinhas do jogo foram Corderro Bennet e Lucas Dias, que fizeram 17 pontos cada e colaboraram para a grande partida do Franca. No Mogi, por outro lado, Felipe Ruivo foi o líder em pontos, com 14.

Com uma atuação dominante, o time visitante não tomou conhecimento do adversário e venceu as quatro parciais. Ao fim do primeiro tempo, liderava por 16 (47 a 31) e ao fim do jogo, venceu com expressivos 32 pontos de vantagem, por 97 a 65.

Flamengo 83 x 66 Brasília

Com 16 pontos, Kayo e Wesley Ferreira foram os cestinhas da partida e lideraram o Flamengo à vitória. Já do lado do Brasília, Daniel Von Haydin foi o maior pontuador, com 12.

Superior desde o início, o Flamengo venceu as duas primeiras parciais e foi para o intervalo vencendo por 14 pontos (47 a 33). No terceiro periodo, o Rubro-Negro seguiu aumentando a vantagem e fechou o jogo perdendo a última parcial por apenas um ponto, o que não ameaçou a vitória por 83 a 66.

Próximos jogos

Mogi x Franca

Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Ginásio Professor Hugo Ramos, Mogi das Cruzes (SP)

Flamengo x Brasília

Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)