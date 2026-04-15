Flamengo vence clássico contra o Vasco no NBB e rebaixa o rival

Nesta terça-feira, o Flamengo bateu o Vasco na última rodada da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) por 95 a 75. Com o resultado no Maracanãzinho, o Cruzmaltino foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão do basquete nacional.
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Situação da tabela
Com a vitória, o Flamengo chegou a uma campanha de 28 vitórias e 10 derrotas, assumindo a quarta colocação. Já o Vasco tem apenas cinco vitórias, amargou sua 32ª derrota e teve seu rebaixamento decretado na lanterna.
📋 Resumo do jogo
FLAMENGO 95 X 75 VASCO
🏆 Competição: NBB - Rodada 26
🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
Como foi o jogo
Com 20 pontos, Wesley foi o cestinha da partida e ajudou o Flamengo a conquistar a vitória. Do lado do Vasco, Magna foi o maior pontuador, com 17.
Já no primeiro quarto, o Rubro-Negro impôs seu ritmo e abriu seis pontos de vantagem (25 a 19). No segundo, o Flamengo seguiu dominante e ampliou a diferença para 15 (50 a 35).
Em uma terceira parcial de poucos pontos, o Vasco diminuiu a distância para 13 (62 a 49). Mas, no último período, o Flamengo voltou a ser superior e garantiu a vitória e o rebaixamento do rival por 95 a 75.
Duelo Continental
Boca Júniors x Flamengo
🏆 Competição: Champions League das Américas - Semifinal
📅 Data: 17 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h40 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Obras Sanitárias, Buenos Aires (ARG)
Mais resultados do NBB nesta terça-feira
- Minas 87 x 56 Fortaleza
- Brasília 78 x 83 Franca
- Cruzeiro 91 x 101 Unifacisa