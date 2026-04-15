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Flamengo vence clássico contra o Vasco no NBB e rebaixa o rival

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Foto: Divulgação / NBB
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/04/2026 às 01:39 • Atualizado 15/04/2026 às 01:43

Nesta terça-feira, o Flamengo bateu o Vasco na última rodada da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) por 95 a 75. Com o resultado no Maracanãzinho, o Cruzmaltino foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão do basquete nacional.

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Situação da tabela

Com a vitória, o Flamengo chegou a uma campanha de 28 vitórias e 10 derrotas, assumindo a quarta colocação. Já o Vasco tem apenas cinco vitórias, amargou sua 32ª derrota e teve seu rebaixamento decretado na lanterna.

📋 Resumo do jogo 

FLAMENGO 95 X 75 VASCO

🏆 Competição: NBB - Rodada 26
🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 18h (de Brasília)

Como foi o jogo 

Com 20 pontos, Wesley foi o cestinha da partida e ajudou o Flamengo a conquistar a vitória. Do lado do Vasco, Magna foi o maior pontuador, com 17.

Já no primeiro quarto, o Rubro-Negro impôs seu ritmo e abriu seis pontos de vantagem (25 a 19). No segundo, o Flamengo seguiu dominante e ampliou a diferença para 15 (50 a 35).

Em uma terceira parcial de poucos pontos, o Vasco diminuiu a distância para 13 (62 a 49). Mas, no último período, o Flamengo voltou a ser superior e garantiu a vitória e o rebaixamento do rival por 95 a 75.

Duelo Continental

Boca Júniors x Flamengo

🏆 Competição: Champions League das Américas - Semifinal
📅 Data: 17 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 21h40 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Obras Sanitárias, Buenos Aires (ARG)

Mais resultados do NBB nesta terça-feira

  • Minas 87 x 56 Fortaleza
  • Brasília 78 x 83 Franca
  • Cruzeiro 91 x 101 Unifacisa

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