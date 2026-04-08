Flamengo ganha do Cruzeiro e acaba com jejum no NBB

Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 90 a 84, no Maracanãzinho, pela 25ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Com 20 pontos, Alex Negrete foi o cestinha e ajudou o clube carioca a quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer pelo torneio.

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Situação da tabela

Com uma campanha de 26 vitórias e 10 derrotas, o Flamengo segue na quinta colocação. Já o Cruzeiro, com 11 vitórias e 23 derrotas, figura no 14º lugar.

📋 Resumo do jogo

FLAMENGO 90 X 84 CRUZEIRO

🏆 Competição: NBB - Rodada 25

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

O Flamengo impôs seu ritmo e abriu 19 pontos de vantagem logo no primeiro quarto (34 a 15). No segundo, o time rubro-negro manteve o domínio e foi para o intervalo ganhando por 25 de diferença (63 a 38).

No terceiro quarto, o Cruzeiro conseguiu se recuperar e diminuiu a desvantagem para oito pontos (71 a 63). Apesar do crescimento do time mineiro, o Flamengo foi capaz de sustentar o resultado na última parcial e fechou em 90 a 84.

Próximos jogos

Flamengo

⚔️ Jogo: Botafogo x Flamengo

🏆 Competição: NBB - Rodada 25

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Oscar Zelaya

Cruzeiro

⚔️ Jogo: Vasco x Cruzeiro

🏆 Competição: NBB - Rodada 25

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio de São Januário