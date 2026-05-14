Quartas do NBB: Flamengo e Mogi forçam jogo cinco

O Flamengo venceu o Brasília por 96 a 88, nesta quarta-feira, pelo jogo quatro das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). Também nesta quarta, o Mogi venceu o Franca por 102 a 90, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), no jogo quatro da sua série.

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Situação das séries

Com as vitórias nos jogos quatro, Flamengo e Mogi empataram as melhores de cinco em 2 a 2 e levaram a decisão para o quinto jogo. Brasília e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), novamente na Arena Nilson Nelson, para definir o classificado às semifinais. Franca e Mogi disputam o jogo cinco também na sexta, às 19h (de Brasília), mais uma vez no Pedrocão.

Como foram os jogos?

Brasília 88 x 96 Flamengo

Com 20 pontos, Markeith Cummings, do Flamengo, foi o cestinha da partida. Do lado do Brasília, Kevin Crescenzi foi o maior pontuador, com 18.

Após empate no primeiro quarto (23 a 23), o Rubro-Negro foi superior no segundo e conseguiu abrir uma vantagem de sete pontos (49 a 42). Na volta do intervalo, o time da casa venceu a terceira parcial e diminuiu a desvantagem para cinco (74 a 69). Mas, no último quarto, os visitantes voltaram a ser superiores e confirmaram a vitória por 96 a 88.

Franca 90 x 102 Mogi

Apesar de ter sido o cestinha do jogo, com 23 pontos, Lucas dias não conseguiu evitar a derrota em casa. Já no Mogi, Gabriel Campos foi o maior pontuador, com 19.

Em um primeiro quarto equilibrado, os visitantes saíram na frente mas conseguiram abrir apenas dois pontos de vantagem (28 a 26). No segundo, o Mogi aumentou seu ritmo e levou a distância para 12 antes do intervalo (59 a 47). O time de Mogi das Cruzes também venceu a terceira parcial e chegou e, apesar de ter perdido a última, conquistou a vitória pelo confortável placar de 102 a 90.

Próximos jogos

Franca x Mogi

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 5)

📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrocão, Franca (SP)

Brasília x Flamengo

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 5)

📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)