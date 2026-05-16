Flamengo faz jogo duro, mas Brasília vence e avança à semifinal do NBB

Em uma partida acirrada até os últimos segundos, o Brasília garantiu sua classificação às semifinais do NBB na noite desta sexta-feira. No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), os donos da casa venceram o Flamengo por 72 a 69 e fechou a série de melhor de cinco em 3 a 2.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como serão as semifinais?

Com a vaga assegurada nas semis após dez anos, o Brasília já tem o seu próximo adversário definido. A equipe será rival do Franca, que passou pelo Mogi. Pela outra chave, brigam por outra vaga na final Corinthians e Pinheiros.

📋 Resumo do jogo

BRASÍLIA 72 X 69 FLAMENGO

Competição: NBB - Quartas de final (jogo 5)

Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF)

Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Com 18 pontos e oito rebotes, Rafael Paulichi foi o destaque do Brasília no último jogo das quartas de final. Já Brunão contribuiu com 15 pontos e cinco rebotes. Do lado rubro-negro, Negrete registrou 22 pontos, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Em um primeiro quarto dominante, o Brasília foi superior e venceu por 21 a 12. No segundo, a equipe da casa manteve a vantagem de nove pontos e foi para o intervalo ganhando por 43 a 34.

No terceiro período, o Flamengo reagiu e venceu na parcial por 19 a 14, porém ainda estava em desvantagem no placar (57 a 53). Por fim, no último quarto, com o Brasília fragilizado, o time rubro-negro venceu novamente a parcial por 16 a 15, mas não foi o suficiente para superar os donos da casa, finalizando o confronto com um placar de 72 a 69 favorável ao Brasília.