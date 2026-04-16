Corinthians bate União Corinthians e volta a vencer no NBB

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu seu ‘xará’, União Corinthians, por 92 a 86, na reta final da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

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Situação da tabela

Após ser derrotado pelo Paulistano na última partida, o Corinthians voltou a vencer e chegou a uma campanha de 26 vitórias e 11 derrotas, seguindo na sexta posição. Já o União Corinthians perdeu sua 19ª partida e, com 18 vitórias, é o 12º.

📋 Resumo do jogo

UNIÃO CORINTHIANS 86 X 92 CORINTHIANS

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

🏟️ Local: Ginásio Arnão, Santa Cruz do Sul (RS)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 28 pontos, Clark foi o cestinha e ajudou o Corinthians a conquistar o triunfo. Do lado do União Corinthians, Hollowell e Veríssimo foram os maiores pontuadores, com 21.

O primeiro quarto foi dominado pelo time gaúcho, que começou a partida com um ritmo forte e abriu oito pontos de vantagem (28 a 20). No segundo, o Corinthians conseguiu se recuperar, virar a partida e ir para o intervalo ganhando por um (47 a 46).

No terceiro período, o Timão seguiu se impondo e aumentou a distância para seis pontos (69 a 63). O União Corinthians chegou a vencer a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 92 a 86.

Próximos jogos

Corinthians

⚔️ Jogo: Caxias x Corinthians

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

📅 Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Sesi-Caxias do Sul

União Corinthians

⚔️ Jogo: União Corinthians x São José

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

📅 Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Arnão

Outros resultados do NBB nesta quarta-feira

Caxias 65 x 68 São José