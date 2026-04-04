Corinthians vence de virada e derruba Pinheiros da liderança do NBB

O Corinthians surpreendeu neste sábado, no Ginásio Wlamir Marques, e venceu o então líder do Novo Basquete Brasil (NBB), Pinheiros, por 74 a 69, de virada. Com 26 pontos, Thomas foi o cestinha da partida e liderou o Timão.

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Situação da tabela

Com a vitória, o Corinthians segue na sexta colocação, com uma campanha de 24 vitórias e 10 derrotas. Já o Pinheiros perdeu sua liderança para o Franca após ser derrotado, ficando com 29 vitórias e sete derrotas.

📋 Resumo do jogo

CORINTHIANS 74 X 69 PINHEIROS

🏆 Competição: NBB - Temporada regular

🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)

📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Como foi o jogo

Logo no primeiro quarto, o Pinheiros já impôs seu jogo e saiu vencedor por quatro pontos de vantagem (20 a 16). No segundo, o Corinthians conseguiu equilibrar, mas foi para o intervalo perdendo por cinco (42 a 37).

No terceiro quarto, o Timão voltou melhor e conseguiu diminuir a desvantagem para apenas um ponto (59 a 58). No último período, os donos da casa conseguiram completar a virada e vencer a partida por 74 a 69.

Próximos jogos

Corinthians

⚔️ Jogo: Corinthians x Osasco

🏆 Competição: NBB - Temporada regular

📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques

Pinheiros

⚔️ Jogo: São José x Pinheiros

🏆 Competição: NBB - Temporada regular

📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Linneu de Moura

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