Corinthians vence Pinheiros e iguala série na semifinal do NBB

Jogando em casa, o Corinthians venceu o Pinheiros por 98 a 84, nesta quarta-feira, no jogo dois da semifinal do Novo Basquete Brasil, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP).

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Situação da série

Com o resultado, o Corinthians empata em 1 a 1 a melhor de cinco que definirá um dos finalistas do NBB. A terceira partida será realizada neste sábado, às 18h10 (de Brasília), novamente no Ginásio Wlamir Marques.

📋 Resumo do jogo

CORINTHIANS 98 X 84 PINHEIROS

🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 2)

🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)

📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Como foi o jogo

O Corinthians contou com a grande atuação de ElyjahClark, que marcou 32 pontos e foi o cestinha da partida. Do lado do Pinheiros, Yan Djalo foi o maior pontuador, com 23.

Já no primeiro quarto, o time da casa impôs seu ritmo e abriu 12 pontos de vantagem (27 a 15). No segundo período, o Timão seguiu sendo superior e levou a distância para 18 (63 a 45).

Na volta do intervalo, o Pinheiros melhorou e diminuiu a desvantagem para 11 pontos (78 a 67). O Corinthians voltou a vencer a última parcial e garantiu a vitória por 98 a 84

Próximo jogo

Corinthians x Pinheiros

🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 3)

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h10 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)