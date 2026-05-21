Corinthians vence Pinheiros e iguala série na semifinal do NBB

Jogando em casa, o Corinthians venceu o Pinheiros por 98 a 84, nesta quarta-feira, no jogo dois da semifinal do Novo Basquete Brasil, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da série
Com o resultado, o Corinthians empata em 1 a 1 a melhor de cinco que definirá um dos finalistas do NBB. A terceira partida será realizada neste sábado, às 18h10 (de Brasília), novamente no Ginásio Wlamir Marques.
📋 Resumo do jogo
CORINTHIANS 98 X 84 PINHEIROS
🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 2)
🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Como foi o jogo
O Corinthians contou com a grande atuação de ElyjahClark, que marcou 32 pontos e foi o cestinha da partida. Do lado do Pinheiros, Yan Djalo foi o maior pontuador, com 23.
Já no primeiro quarto, o time da casa impôs seu ritmo e abriu 12 pontos de vantagem (27 a 15). No segundo período, o Timão seguiu sendo superior e levou a distância para 18 (63 a 45).
Na volta do intervalo, o Pinheiros melhorou e diminuiu a desvantagem para 11 pontos (78 a 67). O Corinthians voltou a vencer a última parcial e garantiu a vitória por 98 a 84
Próximo jogo
Corinthians x Pinheiros
🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 3)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h10 (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)