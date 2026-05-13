Corinthians vence Minas e enfrenta o Pinheiros em sua primeira semifinal de NBB

O Corinthians garantiu sua vaga nas semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta terça-feira. Jogando fora de casa, o time paulista bateu o Minas por 91 a 81, pelo jogo quatro das quartas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

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Classificado

Com o resultado, o Corinthians fez 3 a 1 na melhor de cinco e avançou à semifinal da competição pela primeira vez em sua história, para enfrentar o Pinheiros. O adversário do Timão se classificou ao ‘varrer’ o Paulistano em três jogos.

📋 Resumo do jogo

MINAS 81 X 92 CORINTHIANS

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 4)

🏟️ Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Como foi o jogo

O Corinthians contou com a grande atuação de DaVaunta Thomas, que marcou 37 pontos e foi o cestinha da partida. Do lado do Minas, Erik McCree foi o maior pontuador, com 24.

O time mineiro saiu na frente ao vencer uma primeira parcial apertada, abrindo dois pontos de vantagem (22 a 20). A reação corintiana veio no segundo quarto, quando o time virou o jogo e foi para o intervalo vencendo por um (45 a 44).

O Corinthians voltou em alta rotação para o terceiro período e conseguiu abrir 13 pontos de vantagem (69 a 56). O Minas até foi vencedor na última parcial, mas não conseguiu evitar a eliminação por 92 a 81.